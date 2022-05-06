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Shell продає мережу АЗС в Росії, вже відомий покупець, - Forbes

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Москва, П'ятниця 06 травня 2022 04:25
Shell продає мережу АЗС в Росії, вже відомий покупець, - Forbes АЗС Shell (Фото: shell.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Shell має намір продати мережу заправних станцій в Росії. Серед потенційних покупців називають "Лукойл".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Повідомляється, що угода ще не підписана, сторони знаходяться в процесі переговорів. У Shell мають намір продати всі заправки разом з персоналом з умовою, що співробітникам будуть платити поточні зарплати до кінця року.

У Росії у Shell понад 370 АЗС у 28 містах. Частина з них належить самій компанії, деякі працюють під брендом Shell по франшизі. До бізнесу Shell придивлялося кілька гравців, але найближче до покупки мережі "Лукойл".

Покупець роздрібної мережі також отримає завод з виробництва мастильних матеріалів в місті Торжок Тверської області разом з боргами. Кредити підприємства, на балансі якого знаходяться АЗС і завод, складають 9 млрд рублів.

Раніше повідомлялося, що Shell може продати китайським компаніям частку у великому газовому проекті в Росії.

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