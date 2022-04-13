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Найбільший незалежний трейдер Vitol має намір припинити торгівлю російською нафтою

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Швейцарія, Середа 13 квітня 2022 08:38
Найбільший незалежний трейдер Vitol має намір припинити торгівлю російською нафтою Фото: російською нафтою припинити торгувати Швейцарський трейдер Vitol (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Найбільший у світі незалежний нафтотрейдер Vitol Group має намір до кінця 2022 року повністю припинити торгівлю нафтою і нафтопродуктами російського походження. Обсяги значно скоротяться вже в другому кварталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначив представник компанії, Vitol має намір припинити торгівлю сирою нафтою і нафтопродуктами. "І ми очікуємо, що це буде завершено до кінця 2022 року", - сказав він і додав, що обсяги перевалки російської нафти "значно скоротяться в другому кварталі зі скороченням поточних контрактних зобов'язань".

Фірма, що базується в Женеві, підтвердила, що не укладатиме ніяких нових угод щодо російської нафти і нафтопродуктів. Після вторгнення Росії в Україну її закупівлі були частиною раніше вже підписаних контрактів.

Нагадаємо, останні дані показали, що видобуток нафти і газового конденсату в Росії в 12 квітня впала нижче 10 млн барелів на добу, найнижчого рівня з липня 2020 року, оскільки санкції, введені багатьма країнами після вторгнення Росії в Україну, і логістичні обмеження перешкоджають торгівлі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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