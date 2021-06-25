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"Повна фальсифікація": Кравчук розповів про ультиматуми Росії на засіданні ТКГ

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Київ, П'ятниця 25 червня 2021 01:11
"Повна фальсифікація": Кравчук розповів про ультиматуми Росії на засіданні ТКГ Фото: Леонід Кравчук, голова делегації України в ТКГ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Росія ставить ультиматуми на переговорах Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Вимога Москви повністю розходяться з українською позицією.

Про це в ефірі "Право на владу" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Кравчук назвав фальсифікацією заяви російської сторони.

"Вони (РФ. - ред.) знущаються над нами. Останнє засідання, навіть говорити не треба, або виконуєте те, що записано в Мінських угодах, а вони беруть документ, який поданий в Радбез ООН, де спочатку вибори, а потім кордон. Фальсифікація повна. Повна протилежність позиції України", - розповів Кравчук

Нагадаємо, представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Росія використовує українських політв'язнів у політичних цілях. Зокрема, в обмін на виконання політичних вимог, які є для України нереальними.

Як писало РБК-Україна, 9 червня на засіданні ТКГ українська сторона закликала проросійських бойовиків віддати Україні чотирьох тяжкохворих полонених українців.

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