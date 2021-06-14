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НАТО підтверджує обіцянку прийняти Україну через ПДЧ, але наполягає на реформах

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Брюссель, Понеділок 14 червня 2021 18:16
НАТО підтверджує обіцянку прийняти Україну через ПДЧ, але наполягає на реформах Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Саміт НАТО, який сьогодні пройшов у Брюсселі, підтверджує рішення Бухарестського саміту 2008 року про намір у майбутньому прийняти Україну. При цьому Києву треба зосередитися на реформах.

Про це йдеться в комюніке за підсумками саміту.

"Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса через План действий по членству (ПДЧ) как неотъемлемой части этого процесса. Мы подтверждаем все элементы этого решения, а также других решений, в том числе и то, что каждый партнер будет оцениваться по достоинству", - говорится в документе.

Також країни-учасниці НАТО виступили на підтримку права України самостійно визначати своє майбутнє і свій зовнішньополітичний курс.

У документі говориться, що щорічні національні програми в рамках Комісії НАТО - Україна (NUC) залишаються механізмом, за допомогою якого просуваються спрямовані на євроатлантичну інтеграцію реформи.

"Україна повинна повною мірою використовувати всі інструменти, доступні в рамках NUC, для досягнення своєї мети щодо реалізації принципів і стандартів НАТО", - відзначили в альянсі та закликали завершити антикорупційну реформу, реформу децентралізації, СБУ та інші.

Крім того, підкреслюється, що статус України як партнера по розширеним можливостям надає додатковий співпраці з НАТО.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в день саміту НАТО заявив, що Київ зробив все для отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в альянсі. Тепер настав час конкретних рішень від НАТО.

Він також додав, що хоче почути чітке "так" або "ні" від президента США Джо Байдена щодо ПДЧ.

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