НАТО підтверджує обіцянку прийняти Україну через ПДЧ, але наполягає на реформах

Саміт НАТО , який сьогодні пройшов у Брюсселі, підтверджує рішення Бухарестського саміту 2008 року про намір у майбутньому прийняти Україну. При цьому Києву треба зосередитися на реформах.

Про це йдеться в комюніке за підсумками саміту.

"Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса через План действий по членству (ПДЧ) как неотъемлемой части этого процесса. Мы подтверждаем все элементы этого решения, а также других решений, в том числе и то, что каждый партнер будет оцениваться по достоинству", - говорится в документе.

Також країни-учасниці НАТО виступили на підтримку права України самостійно визначати своє майбутнє і свій зовнішньополітичний курс.

У документі говориться, що щорічні національні програми в рамках Комісії НАТО - Україна (NUC) залишаються механізмом, за допомогою якого просуваються спрямовані на євроатлантичну інтеграцію реформи.

"Україна повинна повною мірою використовувати всі інструменти, доступні в рамках NUC, для досягнення своєї мети щодо реалізації принципів і стандартів НАТО", - відзначили в альянсі та закликали завершити антикорупційну реформу, реформу децентралізації, СБУ та інші.

Крім того, підкреслюється, що статус України як партнера по розширеним можливостям надає додатковий співпраці з НАТО.