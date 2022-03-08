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Зеленський закликав Британію визнати РФ державою-терористом

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Вівторок 08 березня 2022 19:43
Зеленський закликав Британію визнати РФ державою-терористом Фото: Президент Володимир Зеленський (t me verkhovnaradaukrainy)
Автор: Анна Шиканова

Президент Володимир Зеленський у зверненні до Палати громад закликав Великобританії посилити санкції проти РФ і визнати Росію державою-терористом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави.

Володимир Зеленський закликав Британію посилити санкції проти Росії та визнати її нарешті державою-терористом.

"Посилюйте санкції проти держави-терориста. Визнайте її нарешті державою-терористом", - сказав Зеленський у своєму зверненні.

Також він закликав знайти спосіб зробити небо над територією України безпечним.

"Знайдіть нарешті спосіб зробити безпечним наше небо. Зробіть те, що ви можете, те, що ви повинні. До цього зобов'язує велич вашої держави", - підкреслив президент України.

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