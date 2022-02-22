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Визнання Росією "ЛДНР" означає її вихід з "Мінську". В ТКГ розповіли, що будуть робити далі

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 10:46
Визнання Росією "ЛДНР" означає її вихід з "Мінську". В ТКГ розповіли, що будуть робити далі Фото: визнання Росією "ЛДНР" означає її вихід з "Мінську" (facebook com UkrdelegationTCG)
Автор: Анастасія Рокитна

Українська делагація в ТКГ засуджує визнання Росією "ЛДНР". Це свідчить про свідомий вихід РФ із мінських домовленостей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ТКГ.

"Українська делегація в Тристоронній контактній групі рішуче засуджує рішення російської влади про визнання так званих "ДНР/ЛНР", що може свідчити про свідомий вихід РФ із мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

В українській делегації заявили, що протягом минулого тижня російська делегація неодноразово цілеспрямовано ухилялась від участі в консультаціях в форматі ТКГ, реалізуючи свій план за допомогою ескалації безпекової ситуації на лінї розмежування.

"В ситуації, яка склалась ми будемо проводити консультації з діючим головуванням в ОБСЄ, Координатором від ОБСЄ та країнами нормандської четвірки щодо подальшого формату переговорного процесу", - розповіли в делегації про подальший план дій.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на визнання Росією "ЛДНР". За його словами, Кремль таким чином визнав свою агресію проти України.

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