Визнання Росією "ЛДНР" означає її вихід з "Мінську". В ТКГ розповіли, що будуть робити далі

Українська делагація в ТКГ засуджує визнання Росією "ЛДНР". Це свідчить про свідомий вихід РФ із мінських домовленостей.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ТКГ .

"Українська делегація в Тристоронній контактній групі рішуче засуджує рішення російської влади про визнання так званих "ДНР/ЛНР", що може свідчити про свідомий вихід РФ із мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

В українській делегації заявили, що протягом минулого тижня російська делегація неодноразово цілеспрямовано ухилялась від участі в консультаціях в форматі ТКГ, реалізуючи свій план за допомогою ескалації безпекової ситуації на лінї розмежування.

"В ситуації, яка склалась ми будемо проводити консультації з діючим головуванням в ОБСЄ, Координатором від ОБСЄ та країнами нормандської четвірки щодо подальшого формату переговорного процесу", - розповіли в делегації про подальший план дій.