Израиль возобновил работу посольства в Киеве
Сегодня, 16 февраля, посольство Израиля в Украине возобновило работу, которую приостанавливали из-за начала полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Израиля Эли Коэна в Twitter.
"Израильский флаг снова развевается над посольством в Украине. Сегодня впервые с начала войны я полностью и беспрерывно вновь открыл посольство Израиля в Киеве вместе с послом Михаэлем Бродским", - написал Коэн.
Он также отметил, что Украина - друг Израиля, и дальнейшая работа диппредставительства укрепит отношения между странами.
Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина передала Израилю список своих оборонных нужд.
Также мы писали, что Израиль пообещал помогать Украине в разработке специальной системы оповещения о ракетной атаке.
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