ua ru
Чт, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль возобновил работу посольства в Киеве

Новина українською →
Киев, Четверг 16 февраля 2023 17:59
Израиль возобновил работу посольства в Киеве Фото: Израиль возобновил работу посольства в Киеве (twitter.com/michael_brodsk)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 16 февраля, посольство Израиля в Украине возобновило работу, которую приостанавливали из-за начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Израиля Эли Коэна в Twitter.

"Израильский флаг снова развевается над посольством в Украине. Сегодня впервые с начала войны я полностью и беспрерывно вновь открыл посольство Израиля в Киеве вместе с послом Михаэлем Бродским", - написал Коэн.

Он также отметил, что Украина - друг Израиля, и дальнейшая работа диппредставительства укрепит отношения между странами.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина передала Израилю список своих оборонных нужд.

Также мы писали, что Израиль пообещал помогать Украине в разработке специальной системы оповещения о ракетной атаке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Израиль МИД Израиля
NEWS
Украина вернула из российского плена сотню военных и гражданского
Украина вернула из российского плена сотню военных и гражданского
DAILY
Горячая "серая" зона. Как украинские военные отбивают вражеские штурмы возле Лимана
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Горячая "серая" зона. Как украинские военные отбивают вражеские штурмы возле Лимана