Зеленский назначил еще одного судью КСУ

"Назначить Барабаша Юрия Григорьевича судьей Конституционного суда Украины", - говорится в указе.

Что известно о Барабаше

Юрий Барабаш - проректор по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, член-корреспондент Национальной академии правовых наук.

Работал на должностях ассистента и доцента кафедры конституционного права Украины.

С сентября 2006 года по февраль 2007 - заместитель декана факультета подготовки кадров для органов юстиции. С февраля 2007 года - исполняющий обязанности заведующего кафедрой конституционного права Украины, а с июня 2007 года по 2015 - заведующий кафедрой конституционного права Украины.

Барабаш является автором более 90 научных работ.

Он также является членом диссертационного совета по защите докторских диссертаций, член редакционной коллегии журналов "Вестник Конституционного Суда Украины", "Право Украины" и "Публичное право".

Барабаш - лауреат премии Кабинета министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2008); лауреат премии имени Ярослава Мудрого (2008, 2012), награжден почетной грамотой Кабинета министров Украины (2013), почетным знаком отличия Конституционного суда Украины (2014), знаком отличия МОН Украины "Отличник образования" (2014), лауреат государственной премии Украины в области науки и техники (2018).