Зеленський призначив ще одного суддю КСУ

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський призначив Юлія Барабаша суддею Конституційного суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

 "Призначити Барабаша Юрія Григоровича суддею Конституційного суду України", - йдеться в указі.

Що відомо про Барабаша

Юрій Барабаш - проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук.

Працював на посадах асистента та доцента кафедри конституційного права України.

З вересня 2006 року по лютий 2007 - заступник декана факультету підготовки кадрів для органів юстиції. З лютого 2007 року - виконувач обов’язків завідувача кафедри конституційного права України, а з червня 2007 року по 2015 - завідувач кафедри конституційного права України.

Барабаш є автором понад 90 наукових праць. 

Він також є членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, член редакційної колегії журналів "Вісник Конституційного Суду України", "Право України" та "Публічне право".

Барабаш - лауреат премії Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2008); лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2008, 2012), нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України (2013), почесною відзнакою Конституційного суду України (2014), відзнакою МОН України "Відмінник освіти" (2014), лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (2018).

Призначення нових суддів КСУ

Нагадаємо, з 27 січня 2025 року в Конституційному суді був відсутній необхідний кворум для ухвалення рішень. Того дня повноваження одразу трьох суддів КСУ завершилися після закінчення встановленого строку (9 років).

Таким чином, у суді залишилося всього 11 суддів, а для кворуму необхідно щонайменше 12 із 18.

Із семи суддів, яких бракує, трьох може призначити президент, ще двох - Верховна Рада, і двох - з'їзд суддів України.

У червні президент Володимир Зеленський призначив суддею КСУ Олександра Водяннікова.

Таким чином наразі лишається одна вакансія судді КСУ за квотою президента. Ще залишаються не закритими дві вакансії за квотою Верховної Ради.

