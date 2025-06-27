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Зеленский назначил нового судью КСУ: почему это важно

Киев, Пятница 27 июня 2025 22:36
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Зеленский назначил нового судью КСУ: почему это важно Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Александр Водянников стал новым судьей Конституционного суда Украины. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил его назначение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы украинского государства №438/2025.

"Назначить Водянникова Александра Юрьевича судьей Конституционного суда Украины", - сказано в документе.

Важность решения

Стоит заметить, что с 27 января 2025 года в Конституционном суде отсутствовал необходимый кворум для принятия решений. В тот день полномочия сразу трех судей КСУ завершились по истечении установленного срока (9 лет).

Таким образом, в суде осталось всего 11 судей, а для кворума необходимо как минимум 12 из 18.

Из недостающих семи судей троих может назначить президент, еще двоих - Верховная Рада, и двоих - съезд судей Украины.

Александр Водянников

Александр Водянников - украинский юрист и эксперт в области конституционного права. До этого Водянников работал в проекте ОБСЕ в Украине, в частности занимал должность национального юридического советника.

Он активно участвовал в разработке законопроектов по реформированию Конституционного суда и судебной системы в целом, готовил правовые заключения для парламентских комитетов по вопросам европейской интеграции.

К слову, 21 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко генеральным прокурором.

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