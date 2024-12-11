ua en ru
Ср, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский анонсировал замены в дипломатическом корпусе

Киев, Среда 11 декабря 2024 19:45
UA EN RU
Зеленский анонсировал замены в дипломатическом корпусе Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине готовят изменения в дипломатическом корпусе. В частности, будут назначены новые послы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, он провел сегодня несколько важных совещаний.

"Вместе с министром иностранных дел Украины Сибигой мы готовим уже вскоре замены в дипломатическом корпусе. Через полторы недели представим", - рассказал Зеленский.

Он уточнил, что сейчас продолжаются собеседования с кандидатами на должности послов Украины и "есть сильные предложения".

Новый министр иностранных дел

Напомним, только в сентябре в Украине сменили министра иностранных дел.

Верховная Рада уволила с должности главы МИД Дмитрия Кулебу, который возглавлял ведомство с 4 марта 2020 года.

При этом вместо Кулебы министром иностранных дел Рада решила назначить Андрея Сибигу. Он был заместителем главы МИД.

Более детально о Сибиге - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский МИД Украины Андрей Сибига
NEWS
Алгоритм действий неизменный. Зеленский отреагировал на ракетные опасности
Алгоритм действий неизменный. Зеленский отреагировал на ракетные опасности
DAILY
Под колпаком "Газпрома". Молдова снова на пороге энергокризиса и ей нужна помощь Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Под колпаком "Газпрома". Молдова снова на пороге энергокризиса и ей нужна помощь Украины