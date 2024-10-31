Зеленский назначил нового посла в Польше

"Назначить Боднара Василия Мироновича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша", - говорится в указе №7З9/2024, датированном 25 октября.

Предыдущим указом №7З8/2024, датированным тем же числом, Зеленский уволил Боднара с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике.

Что известно про Боднара

Василий Боднар - украинский дипломат. С 2017 по 2021 годы был заместителем министра иностранных дел Украины. С 2021 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турции.

Боднар начал свою карьеру с должности атташе, третьего секретаря отдела Балканских стран МИДа Украины. Перед тем как стать заместителем министра иностранных дел Украины, занимал должность генерального консула Украины в Турции.

Владеет несколькими иностранными языками, включая английский, русский и польский. Женат, имеет трое детей.