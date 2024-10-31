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Зеленский назначил нового посла в Польше

Фото: новый посол Украины в Польше Василий Боднар (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Польше. Им стал Василий Боднар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, размещенный на сайте президента.

"Назначить Боднара Василия Мироновича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша", - говорится в указе №7З9/2024, датированном 25 октября.

Предыдущим указом №7З8/2024, датированным тем же числом, Зеленский уволил Боднара с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике.

Что известно про Боднара

Василий Боднар - украинский дипломат. С 2017 по 2021 годы был заместителем министра иностранных дел Украины. С 2021 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турции.

Боднар начал свою карьеру с должности атташе, третьего секретаря отдела Балканских стран МИДа Украины. Перед тем как стать заместителем министра иностранных дел Украины, занимал должность генерального консула Украины в Турции.

Владеет несколькими иностранными языками, включая английский, русский и польский. Женат, имеет трое детей.

 

Напомним, 5 сентября Верховная Рада назначила Андрея Сибигу министром иностранных дел Украины. В этот же день предыдущий глава МИД Украины Дмитрий Кулеба был уволен с должности. Он занимал должность министра иностранных дел с марта 2020 года.

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