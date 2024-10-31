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Зеленський призначив нового посла у Польщі

Фото: новий посол України в Польщі Василь Боднар (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла у Польщі. Ним стал Василь Боднар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, розміщений на сайті президента.

"Призначити Боднара Василя Мироновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща", - йдеться в указі №7З9/2024, датованому 25 жовтня.

Попереднім указом №7З8/2024, датованим тим ж числом, Зеленський звільнив Боднара з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Турецькій Республіці.

Що відомо про Боднара

Василь Боднар - український дипломат. З 2017 до 2021 року був заступником міністра закордонних справ України. З 2021 року обіймав посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України в Туреччині.

Боднар розпочав свою кар'єру з посади аташе, третього секретаря відділу Балканських країн МЗС України. Перед тим як стати заступником міністра закордонних справ України, обіймав посаду генерального консула України в Туреччині.

Володіє кількома іноземними мовами, включаючи англійську, російську та польську. Одружений, має трьох дітей.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада призначила Андрія Сибігу міністром іноземних справ України. Цього ж дня попереднього главу МЗС України Дмитра Кулебу було звільнено з посади. Він обіймав посаду міністра закордонних справ із березня 2020 року.

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