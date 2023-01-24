ua ru
Вт, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский отправил в отставку пять глав ОВА

Новина українською →
Киев, Вторник 24 января 2023 20:54
Зеленский отправил в отставку пять глав ОВА Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский уволил руководителей пяти областей. Он подписал соответствующие указы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Так, указом главы государства были отправлены в отставку главы ОВА в таких областях:

Напомним, в рамках ранее анонсированных увольнений Кабмин сегодняшним решением уже согласовал отставку пяти глав областей, имена которых указаны выше.

Отметим, как сообщили источники, сегодня правительство не планирует назначать на свободные должности новых руководителей ОВА.

При этом не исключено, что пост главы Херсонской ОВА может занять Кирилл Тимошенко, который сегодня был уволен с должности заместителя главы Офиса президента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Офис президента Областная государственная администрация
NEWS
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, - СМИ
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, - СМИ
DAILY
Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж