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Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ

Киев, Вторник 31 декабря 2024 18:39
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Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Андрей Тупиков стал новым начальником департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

“Назначить Тупикова Андрея Анатольевича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины”, - сказано в указе.

Андрей Тупиков

Стоит заметить, что Андрей Тупиков является майором Министерства внутренних дел Украины.

Также 13 августа 2015 года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей, он был награжден орденом Даниила Галицкого.

К слову, вчера, 30 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову на должность уполномоченного президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих.

Решетилова стала первым в Украине военным омбудсменом.

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Владимир Зеленский Служба безопасности Украины
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