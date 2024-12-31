Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ

Андрей Тупиков стал новым начальником департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

“Назначить Тупикова Андрея Анатольевича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины”, - сказано в указе. Андрей Тупиков Стоит заметить, что Андрей Тупиков является майором Министерства внутренних дел Украины. Также 13 августа 2015 года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей, он был награжден орденом Даниила Галицкого.