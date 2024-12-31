Зеленський призначив нового начальника департаменту контррозвідки СБУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

"Призначити Тупікова Андрія Анатолійовича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - сказано в указі.

Андрій Тупіков

Варто зауважити, що Андрій Тупіков є майором Міністерства внутрішніх справ України.

Також 13 серпня 2015 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час бойових дій та під час виконання службових обов'язків, його було нагороджено орденом Данила Галицького.