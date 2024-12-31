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Зеленський призначив нового начальника департаменту контррозвідки СБУ

Київ, Вівторок 31 грудня 2024 18:39
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Зеленський призначив нового начальника департаменту контррозвідки СБУ Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Андрій Тупіков став новим начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

"Призначити Тупікова Андрія Анатолійовича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - сказано в указі.

Андрій Тупіков

Варто зауважити, що Андрій Тупіков є майором Міністерства внутрішніх справ України.

Також 13 серпня 2015 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час бойових дій та під час виконання службових обов'язків, його було нагороджено орденом Данила Галицького.

До слова, учора, 30 грудня, президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову на посаду уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців.

Решетилова стала першим в Україні військовим омбудсменом.

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Володимир Зеленський Служба безпеки України
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