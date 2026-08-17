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Зеленский назначил нового командующего Силами логистики ВСУ: что о нем известно

19:58 17.08.2026 Пн
2 мин
Новый командующий Силами логистики защищает Украину с самого начала войны
aimg Иван Носальский
Зеленский назначил нового командующего Силами логистики ВСУ: что о нем известно Фото: Юрий Погребной (armyinform.com.ua)
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Погребного командующим Силами логистики ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

"Назначить Погребного Юрия Ивановича командующим Сил логистики Вооруженных сил Украины", - сказано в указе.

Другим указом президент уволил Владимира Карпенко с должности командующего Силами логистики.

Юрий Погребной

Юрию Погребному 41 год. Он родом из Сумской области.

В 2007 году окончил Сумской военный институт ракетных войск и артиллерии имени Богдана Хмельницкого.

Военную службу начал в 55-й отдельной артиллерийской бригаде, где прошел путь от командира взвода до заместителя командира дивизиона. В 2014 году Погребной встретил начало войны в составе этой же бригады, участвовавшей в освобождении Славянска, Краматорска, Лимана и других населенных пунктов на востоке Украины.

В 2020 году Погребный возглавил 532 отдельный ремонтно-восстановительный полк, который обеспечивал Харьковское, Донецкое и Запорожское направления.

В 2024 году он получил оперативно-стратегическое образование в Национальном университете обороны Украины, после чего стал начальником вооружения оперативного командования "Схід".

Позже Погребной начал исполнять обязанности командующего Силами логистики ВСУ

Силы логистики отвечают, в частности, за обеспечение войск вооружением, боеприпасами, техникой, горючим и продовольствием, а также за ремонт военной техники.

К слову, такое назначение произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский обсудил кадровые вопросы с главкомом Михаилом Драпатым.

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