Кадровые решения и дистрайки: Зеленский раскрыл, о чем говорил с Драпатым

ВСУ ожидают кадровые изменения, а также организационные шаги, которые усилит защиту Украины от вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о результатах встречи с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, во время которой прозвучал доклад по фронту.

"Многие детали о направлениях на Донетчине: ситуация в Константиновке, Славянское направление, Покровское. Мы имеем обновленные данные о задачах российской армии в соответствующих районах и готовим наше противодействие", - отметил президент.

Кроме того, министр обороны доложил о защите украинских городов, громад и прифронтовой логистики от российских дронов. Зеленский подчеркнул, что для этого нужно добавить ресурсы.

"Вместе с главнокомандующим ВСУ определили, какие дополнительные организационные шаги могут усилить нашу защиту именно на этих наиболее интенсивных направлениях. Определил готовить кадровые решения, предложенные главнокомандующим", - отметил он.

По словам главы государства, обсуждалось и состояние выполнения дальнобойных операций за первую половину августа. Также подтверждены приоритеты дипстрайков на следующие недели и на сентябрь - президент заявил, что "подтвержденный российский ущерб доказывает правильность направления нашего дальнобойного курса".