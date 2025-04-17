Зеленский уволил начальника Херсонской МВА Мрочко
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 апреля, уволил начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
Президент издал распоряжение №44/2025-рп об увольнении Романа Мрочко с должности начальника Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области.
"Уволить Мрочко Романа Николаевича с должности начальника Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области", - говорилось в распоряжении.
Что известно о Мрочко
Заметим, что Роман Мрочко пробыл на посту главы Херсонской городской военной администрации чуть больше двух лет, ведь Зеленский назначил его в марте 2023 года.
До этого он занимал должность заместителя военного прокурора Южного региона Украины.
Стоит заметить, что в феврале 2022 года после начала полномасштабной войны стал начальником группы проведения служебных расследований винницкого зонального отдела военной службы правопорядка.
А в августе 2022 года добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
Стоит также напомнить, что на днях Мрочко попал под вражеский обстрел.
Зеленский уволил главу Сумской ОВА
Напомним, что ранее сегодня Зеленский также уволил Владимира Артюха с должности главы Сумской ОВА. Это произошло после российского удара баллистическими ракетами по центру Сум.
Подробнее об этой ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.
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