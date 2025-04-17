Зеленский уволил главу Сумской ОВА Артюха после атаки РФ

Президент Владимир Зеленский уволил Владимира Артюха с должности главы Сумской ОВА. Это произошло после российского удара баллистическими ракетами по центру Сум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, опубликованный на сайте Офиса президента.

Стоит добавить, что местные СМИ еще в феврале 2025 года прогнозировали кадровые изменения в руководстве Сумской ОВА. В сети сообщали, что якобы Артюх уже тогда написал заявление на увольнение, а Григоров готовится к назначению.

Олег Григоров является генералом полиции третьего ранга. Ранее он занимал должность заместителя начальника Главного управления Национальной полиции Сумской области, а позже аналогичную должность в ГУ НП Запорожской области.

Ранее правительство согласовало увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской областной военной администрации. На эту должность назначат Олега Григорова, решение уже согласовало правительство Украины.

"Уволить Артюха Владимира Николаевича с должности председателя Сумской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - сказано в указе №242/2025.

Обстрел города Сумы

Увольнение Артюха произошло после смертоносного удара российских оккупантов по центру города Сумы в Вербное воскресенье, 13 апреля. Армия РФ выпустила две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Курской областей.

Было попадание в центр города, где в момент атаки было много людей. По словам представителей местных властей, россияне применили ракету с кассетными боеприпасами.

Известно, что в результате российской атаки погибли 35 человек, еще 125 человек пострадали. Десятки раненых до сих пор находятся в больницах, среди них дети. По данным Сумского горсовета, семь человек в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что в день обстрела мэр Конотопа Артем Семенихин обвинил Владимира Артюха в организации награждения военных 117 бригады Территориальной обороны ВСУ в центре города Сумы. Он призвал главу ОВА уйти в отставку.

Сам Артюх отрицает, что был инициатором мероприятия по награждению военнослужащих 13 апреля.

Добавим, что Владимир Артюх - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. Он занимал должность главы Сумской ОВА с апреля 2023 года.

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