Главу Сумской ОВА Артюха снимают с должности после обстрела: что известно

Главу Сумской ОВА Владимира Артюха уволят с должности, правительство уже согласовало решение. Это произошло после смертоносного ракетного удара РФ по Сумам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram.

При этом СМИ отметили, что Григоров в начале года подал декларацию в НАПК по поводу перехода на другую должность.

Стоит добавить, что о назначении Григорова на должность главы Сумской ОВА местные СМИ сообщали еще в феврале 2025 года. В сети писали, что Владимир Артюх подал заявление об увольнении.

В январе 2021 года Григоров перешел на должность начальника Главного управления Национальной полиции Луганской области.

Олег Григоров - генерал полиции третьего ранга. Ранее он был заместителем начальника Главного управления Национальной полиции Сумской области, а после занимал должность заместителя начальника ГУ НП в Запорожской области.

Правительство также согласовало назначение Олега Григорова на должность главы Сумской ОВА. Ожидаются указы президента Владимира Зеленского об увольнении Артюха и назначении Григорова.

Как отметил Мельничук, Кабинет министров согласовал увольнение Владимира Артюха с должности начальника Сумской областной военной администрации.

Ракетный удар РФ по Сумам

Напомним, в Вербное воскресенье, 13 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по центру города Сумы. Враг выпустил две баллистические ракеты типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Курской областей.

Как отмечали местные власти, РФ атаковала Сумы ракетой с кассетными боеприпасами, вражеская ракета взорвалась в воздухе.

В момент атаки в центре города находилось много людей. В результате атаки погибли более 30 человек. Больше всего жертв было в троллейбусе, который проезжал вблизи места атаки.

По состоянию на 15 апреля Сумской городской совет сообщил, что количество пострадавших возросло до 125 человек, десятки раненых находятся в больницах, в том числе дети. Больше о последствиях ракетного удара РФ по городу Сумы - в материале РБК-Украина.

Мэр соседнего Конотопа Артем Семенихин обвинил главу Сумской ОВА Владимира Артюха в том, что тот организовал награждение военных 117 бригады Территориальной обороны ВСУ в центре Сум.

Последний утверждает, что не был инициатором мероприятия по награждению.

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