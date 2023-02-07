RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский назначил новых глав ОВА в трех областях

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил назначение глав областных военных администраций в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие документы.

Согласно указам президента, новым главой Днепропетровской области станет Сергей Лысак. При этом ОВА в Запорожской области возглавит Юрий Малашко, а в Херсонской - Александр Прокудин.

При этом все еще нет глав областных военных администрации в Киевской и Сумской областях.

Напомним, 24 января президент Украины Владимир Зеленский своими указами отправил в отставку главу Киевской ОВА Алексея Кулебу, главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, главу Запорожской ОВА Александра Старуха, главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого и главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Позже президент анонсировал назначение новых глав ОВА, отметив, что это будут люди с военным опытом.

Сегодня, 7 февраля, Кабмин одобрил кандидатуры на глав ОВА в трех областях, которые подал Зеленский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийОбластная государственная администрация