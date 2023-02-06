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Возглавят люди с военным опытом. Зеленский анонсировал назначение глав ОВА

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Украина, Понедельник 06 февраля 2023 22:03
Возглавят люди с военным опытом. Зеленский анонсировал назначение глав ОВА Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImage)
Автор: Карина Левицкая

Вскоре ряд приграничных и прифронтовых областей получат новых руководителей. Ими станут люди с военным опытом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Также усиливаем наши управленческие позиции. В ряде регионов - приграничных особенно и прифронтовых - назначаем руководителей с военным опытом. Тех, кто может проявить себя наиболее эффективно в защите от существующих сейчас угроз", - заявил Зеленский.

По его словам, он будет информировать общество о каждом своем решении о новых назначениях.

Президент также добавил, что таким образом страна будет совмещать полученный нашими людьми опыт защиты Украины с конкретной управленческой работой на должностях в местной и центральной властях.

Зеленский не уточнил, в каких именно областях произойдут изменения, однако напомним, что недавно президент уволил руководителей пяти областей. Среди них - Киевская, Днепропетровская, Запорожская, Сумская и Херсонская.

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Владимир Зеленский
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