Возглавят люди с военным опытом. Зеленский анонсировал назначение глав ОВА
Вскоре ряд приграничных и прифронтовых областей получат новых руководителей. Ими станут люди с военным опытом.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
"Также усиливаем наши управленческие позиции. В ряде регионов - приграничных особенно и прифронтовых - назначаем руководителей с военным опытом. Тех, кто может проявить себя наиболее эффективно в защите от существующих сейчас угроз", - заявил Зеленский.
По его словам, он будет информировать общество о каждом своем решении о новых назначениях.
Президент также добавил, что таким образом страна будет совмещать полученный нашими людьми опыт защиты Украины с конкретной управленческой работой на должностях в местной и центральной властях.
Зеленский не уточнил, в каких именно областях произойдут изменения, однако напомним, что недавно президент уволил руководителей пяти областей. Среди них - Киевская, Днепропетровская, Запорожская, Сумская и Херсонская.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.