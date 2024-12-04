Рютте ожидает, что новый центр НАТО для помощи Украине заработает до конца года
Новый центр НАТО в Германии, который занимается помощью Украине, может заработать в ближайшее время. Работу хотят запустить до конца этого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте после встречи министров стран Альянса.
"Я ожидаю, что новое командование НАТО в Висбадене по подготовке и помощи Украине заработает полностью до конца этого года", - сказал он.
По словам Рютте, министры НАТО также обсудили поставки боеприпасов и средств ПВО Украине, поскольку Россия ужесточает свои атаки.
Генсек подчеркнул, что члены Альянса работают над выполнением финансового обещания в 40 млрд евро на помощь безопасности Украины в 2024 году.
Министры стран НАТО также обсудили меры по противодействию российским диверсиям и кибератакам. Среди них усилен обмен разведданными, больше учений, защита критической инфраструктуры, киберзащита и более жесткие действия против российского теневого флота кораблей, экспортирующих нефть.
Центр помощи Украине
Напомним, в немецком Висбадене находится место дислокации командования НАТО по оказанию помощи и тренировки для Украины (NSATU).
Как отмечает Bloomberg, создание нового центра НАТО для помощи Украине затягивается. Командование НАТО по оказанию помощи и обучению безопасности для Украины должно было открыться в Висбадене этой осенью с 700 сотрудниками. Сейчас центр все еще наращивает свою численность, имея в штате несколько сотен человек.
Создание этого центра было одним из ключевых обязательств, принятых членами НАТО на саммите Альянса в июле.
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