Зеленский: в Херсонской области ВСУ установили контроль в 60 населенных пунктах

В последние дни украинские военные установили контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонской области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"На этот вечер Силами обороны Украины установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонщины. Полиция приступила к стабилизационным мерам. В самом же Херсоне полиция также проводит стабилизационные мероприятия", - отметил президент Украины.

Ранее стало известно, что в освобожденном Херсоне военной администрацией вводится комендантский час. Он будет длиться с 17:00 до 8:00.

Также мы писали, что в Херсон вернулись и приступили к исполнению обязанностей военные администрации. ГСЧС начала разминировать территории.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 11 ноября, украинские воины зашли в Херсон. Также наши герои освободили Снигиревку - последний город Николаевской области, который был под контролем россиян.

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