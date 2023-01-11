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Зеленский приехал во Львов (видео)

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Львов, Среда 11 января 2023 13:12
Зеленский приехал во Львов (видео) Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский сегодня, 11 января приехал во Львов. Свой визит он начал с памяти украинских воинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Начал свой визит во Львов с важнейшего - чествования памяти украинских воинов. Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине!", - написал Зеленский под видео.

Напомним, что до этого 20 декабря президент Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Бахмуте Донецкой области. Город является одной из самых горячих точек войны.

Также мы писали, что Зеленский совершил первый визит за границу с начала полномасштабной войны, посетив Соединенные Штаты Америки.

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Владимир Зеленский Львов Президент
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