Німеччина і Франція не будуть проти США в нормандському форматі, - МЗС Росії
Німеччина і Франція навряд чи будуть проти підключення США до нормандського формату врегулювання ситуації на Донбасі. На сьогодні це технічне питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Як заявив виконуючий обов'язки директора третього європейського департаменту МЗС Росії Олег Красницький, Франція і Німеччина навряд чи будуть заперечувати проти розширення цього формату за рахунок США. Він зазначив, що за часів президентства Барака Обами були переговорні канали з американською стороною.
"Тому це зараз питання техніки, чи то всередині нормандського формату, чи то ззовні, але завжди визнається значення позиції США у "внутрішньоукраїнському регулюванні", це ніхто з професіоналів заперечувати не може", - додав він.
Нагадаємо, раніше Красницький заявив, що США цілком можуть приєднатися до нормандського формату врегулювання на Донбасі, оскільки в цьому питанні "немає протипоказань".
У жовтні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров говорив, що Німеччина і Франція раніше вже відмовляли в розширенні нормандського формату за рахунок США.