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Завдяки США може з'явитися альтернатива "Нормандії", - Зеленський

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П'ятниця 10 грудня 2021 20:27
Завдяки США може з'явитися альтернатива "Нормандії", - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час розмови президентів США й України Джо Байдена та Володимира Зеленського, сторони обговорили створення нового майданчику для майбутніх переговорів з Російською Федерацією. Тим часом лідер Франції Еммануель Макрон також зацікавлений в реалізації "Нормандії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Зеленського в інтерв'ю "1+1".

За словами Зеленського, попри створення нового майданчика для переговорів, для України є не менш важливо не втратити й нормандський формат.

"Про компроміси ми не говорили. Говорили, що завдяки США може з'явитися ще один майданчик для переговорів з РФ. Важливий момент, як не втратити нормандський формат, а для нас важливо його не втратити", - заявив президент коментуючи розмову з Байденом.

Зокрема, як зауважив Зеленський, Макрон, зі свого боку, зацікавлений в реалізації нормандського формату. Попри усе, сьогодні усі підтримують ідею існування декількох шляхів вирішення збройного конфлікту на сході України.

"Я говорив з Макроном, він потужний лідер Європи і зацікавлений в реалізації всіх напрацювань в нормандському форматі. На сьогодні всі "За", щоб існували декілька шляхів та якомога більше країн робили все для зупинення війни на сході", - заувижав Зеленський.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Нормандський формат
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