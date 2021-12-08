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У Зеленського за будь-які формати переговорів з Росією. Але є умова

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Київ, Середа 08 грудня 2021 14:37
У Зеленського за будь-які формати переговорів з Росією. Але є умова Фото: прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

У президента України Володимира Зеленського виступають за будь-які формати переговорів з Російською Федерацією. Головне, щоб вони були плідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Комерсант".

"Прямі переговори з Росією - ми за. Переговори за участю Туреччини - згодні. Нормандія плюс США - добре. Головне, щоб це принесло практичні результати", - заявив прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров у коментарі "Комерсанту".

Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Німеччина і Франція не будуть проти підключення США до нормандського формату.

А президент Туреччини Реджеп Ердоган знову заявив, що готовий надати підтримку і запропонувати посередництво між Україною та Росією. При цьому формат співпраці може бути будь-яким.

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Володимир Зеленський Російська Федерація Україна
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