У Зеленського за будь-які формати переговорів з Росією. Але є умова

У президента України Володимира Зеленського виступають за будь-які формати переговорів з Російською Федерацією. Головне, щоб вони були плідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Комерсант" .

"Прямі переговори з Росією - ми за. Переговори за участю Туреччини - згодні. Нормандія плюс США - добре. Головне, щоб це принесло практичні результати", - заявив прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров у коментарі "Комерсанту".

Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Німеччина і Франція не будуть проти підключення США до нормандського формату.

А президент Туреччини Реджеп Ердоган знову заявив, що готовий надати підтримку і запропонувати посередництво між Україною та Росією. При цьому формат співпраці може бути будь-яким.