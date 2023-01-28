Зеленский поздравил Павела с победой на выборах президента Чехии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил экс-генерала НАТО Петера Павела с победой на президентских выборах в Чехии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.
"Искренне поздравляю Петера Павела с убедительной победой на выборах президента Чешской Республики. Ценю вашу поддержку Украины и нашей борьбы против российской агрессии. Буду рад тесному личному сотрудничеству во благо народов Украины и Чехии и в интересах объединенной Европы", - отметил Зеленский.
Напомним, сегодня, 28 января, стало известно, что Петр Павел победил во втором туре выборов президента Чехии. Его оппонентом был пророссийский экс-премьер Андрей Бабиш.
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