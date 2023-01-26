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Чехия получила первую компенсацию от ЕС за переданное Украине оружие: названа сумма

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Четверг 26 января 2023 04:21
Чехия получила первую компенсацию от ЕС за переданное Украине оружие: названа сумма Фото: Чехия получила компенсацию ЕС за переданное Украине оружие (twitter.com/sentdefender)
Автор: Константин Широкун

Первый платеж от Евросоюза в размере 6,5 млн евро в качестве компенсации за поставленное в Украину вооружение поступил на счета Минобороны Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Чехии.

Компенсации реализуются через Европейский фонд мира, который служит для финансирования приоритетов ЕС в области обороны и безопасности.

"Поддержка Украины — наш стратегический интерес, и мы хотим продолжать его в сотрудничестве с нашими союзниками. Я ценю, что даже ЕС не колебался и сразу после начала российской агрессии привлек финансовые ресурсы Европейского фонда мира для поддержки своих стран-членов, которые помогают Украине", - заявила министр обороны Яна Чернохова.

Первоначально фонд был создан для финансирования миссий и операций ЕС, а также для стабилизации стран-партнеров по соседству. Уже 28 февраля 2022 года Совет ЕС принял решение о том, что средства должны быть направлены на компенсацию тем странам-членам, которые поставляют военную технику в Украину, и выделил на эти цели первые 500 млн евро.

Учебная миссия ЕС для Украины, в которой Чехия участвует с декабря прошлого года, также финансируется из средств Европейского фонда мира.

Ранее СМИ сообщали, что Словакия и Чехия готовы передать Украине танки Leopard, предоставленные им Германией.

Позже Минобороны Чехии опровергло это заявление и сообщило, что никто не просил и не предлагал Чехии предоставить эти танки.

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