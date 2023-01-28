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Зеленський привітав Павела з перемогою на виборах президента Чехії

Фото: Петр Павел, переможець президентських виборів у Чехії (flickr by School of Media and Public Affairs at GWU)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський привітав екс-генерала НАТО Петера Павела з перемогою на президентських виборах у Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави у Twitter.

"Щиро вітаю Петера Павела з переконливою перемогою на виборах президента Чеської Республіки. Ціную вашу підтримку України та нашої боротьби проти російської агресії. Буду радий тісній особистій співпраці на благо народів України та Чехії та на користь об'єднаної Європи", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, стало відомо, що Петер Павел переміг у другому турі виборів президента Чехії. Його опонентом був проросійський екс-прем'єр Андрій Бабіш.

Також ми писали, що Чехія отримала першу компенсацію від Євросоюзу за передачу зброї Україні.

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Володимир ЗеленськийНАТОЧехія