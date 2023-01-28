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Стало известно, кто станет новым президентом Чехии

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Чехия, Суббота 28 января 2023 16:55
Стало известно, кто станет новым президентом Чехии Фото: Петр Павел (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

На президентских выборах в Чехии, по предварительным данным, побеждает Петр Павел - бывший генерал НАТО, активно поддерживавший Украину в ее противодействии российскому вторжению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Denik.cz.

В Чехии завершилось голосование во втором туре на президентских выборах, идет подсчет голосов. Явка, по предварительным данным, составила почти 70%

Как известно, чехи могли проголосовать либо за генерала в отставке Петера Павела, либо за экс-премьер-министра Андрея Бабиша.

После подсчета голосов на 70% участков в финале президентских выборов побеждает Петр Павел. Сейчас он набирает 55,97%, а у Андрея Бабиша 44,02%.

Согласно прогнозам агентств STEM и STEM/MARK для CNN Prima News, Павел победит с результатом 58,01% голосов.

При подсчете голосов начали поступать первые поздравления с победой, в том числе от неудачного кандидата в президенты Дануши Нерудовой и президента Сената Милоша Выстржчило.

Вскоре к поздравлениям присоединился премьер-министр Петр Фиала.

"Поздравляю Петера Павела с избранием президентом Чехии. Через некоторое время я лично пойду в избирательный штаб, чтобы его поздравить. Это также третье избирательное поражение Андрея Бабиша, и может показаться, что это начало конца для него в политике", - заявил Фиала.

Также отмечено, что Павел вероятно будет иметь сильнейший мандат в истории прямых президентских выборов. Уже после подсчета 92 процентов голосов он получил более 2 миллионов 853 тысяч голосов, которые получил пять лет назад бывший президент Милош Земан.

В то время как Павел выступал за активную поддержку Украины оружием, Бабиш убеждал, что миру нужно достичь переговорами с Путиным.

После первого тура выборов у них было почти одинаковое количество голосов выборов, однако все финишировавшие в пятерке кандидаты поддержали именно "проукраинского" Павела.

Напомним, во второй тур выборов президента Чехии вышли бывший премьер-министр Андрей Бабиш и эксгенерал НАТО Петер Павел.

Также ранее мы писали, что в Чехии пророссийскому кандидату Бабишу прогнозируют проигрыш во втором туре президентских выборов.

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