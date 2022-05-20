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Знищив 20 танків РФ і сотні окупантів. Зеленський присвоїв загиблому пілоту звання Героя України

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Київ, П'ятниця 20 травня 2022 20:13
Знищив 20 танків РФ і сотні окупантів. Зеленський присвоїв загиблому пілоту звання Героя України Фото: Похорони Сергія Пархоменка (novynarnia.com)
Автор: Антон Федорців

Капітана Повітряних сил Збройних сил України Сергія Пархоменка президент Володимир Зеленський нагородив званням Героя України посмертно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційне інтернет-представництво глави держави.

Командир авіаційної ланки 299-ї бригади тактичної авіації удостоївся найвищої державної нагороди. 18 травня його поховали у Вінниці.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Пархоменку Сергію Ігоровичу – капітану (посмертно)", – йдеться в указі.

25-річний пілот виконав 38 бойових вильотів у складних умовах повномасштабної війни з РФ. Капітан Пархоменко знищив понад 20 ворожих танків, більше 50-ти броньованих машин, 55 одиниць транспорту, 20 цистерн із пальним, а також кілька сотень окупантів.

До слова, раніше Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно полковнику Бедзаю.

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