Зеленський заснував нову нагороду за оборону України: як вона виглядає

Президент Володимир Зеленський заснував нову державну нагороду "За оборону України". Її зможуть отримати як військові, так і цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський підписав відповідний указ №559/2022 у п'ятницю, 5 серпня. Нагороду вручатимуть військовим і цивільним, які внесли вагомий внесок у зміцнення оборони України, а саме: військовослужбовцям, співробітникам силових відомств, добровольцям;

представникам органам виконавчої влади та місцевого самоврядування;

робітникам підприємств та організацій;

волонтерам;

іноземцям. Відзнака має форму медалі. На лицьовій стороні буде зображений герб України на тлі хреста з чотирьох схрещених мечів. На зворотному боці напис "За оборону України". Фото: президент започаткував відзнаку "За оборону України" (president.gov.ua)