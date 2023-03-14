Назвал войну "спором". МИД пригласил в Украину губернатора Флориды

Сегодня, 14 марта, Министерство иностранных дел Украины пригласил губернатора американского штата Флорида Рона Десантиса в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко в Facebook .

"Мы уверены, что как бывший военный офицер, направленный в зону боевых действий, губернатор Рон Десантис знает разницу между "спором" и войной", - подчеркнул спикер МИД.

В связи с этим МИД пригласил его посетить Украину, чтобы глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые он представляет для интересов США.

Напомним, сегодня Десантис раскритиковал "бланковый чек" администрации американского президента Джо Байдена для Украины и заявил, что это "отвлекает внимание от самых неотложных вызовов нашей страны".

"В то время, как в США есть много жизненно важных национальных интересов - обеспечение безопасности наших границ, разрешение кризиса готовности наших военных, достижение энергетической безопасности и независимости, а также сдерживание экономического, культурного и военного могущества Коммунистической партии Китая - все больше впутывание в территориальной спор между Украиной и Россией не один из них", - сказал Десантис.

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