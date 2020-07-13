Зеленський може взяти участь у засіданні фракції "Слуга народу"

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання фракції заплановане на вечір

Участь у засіданні фракції "Слуга народу" візьме президент Володимир Зеленський. Засідання фракції заплановане на вечір.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник глави фракції Євгенія Кравчук.

"Президент може бути. Швидше за все буде", - сказала парламентар.

Відзначимо, на засідання фракції "Слуга народу" запросили прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. За словами Кравчук, його запросили для презентації кандидатів з кадрових питань, які має розглянути Верховна рада.

Нардеп заявила, що на засідання СН запросили кандидата на посаду віце-прем'єр-міністра з питань ОПК Олега Уруського і кандидата на посаду глави Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську.

За словами Кравчук, у фракції допускають, що у прем'єра є питання, які він би хотів обговорити з СН.

У другій частині засідання фракції монобільшість планує обговорити зміни до виборчого кодексу і питання нового районування.

Нагадаємо, в Раді назвали ймовірного претендента на посаду віце-прем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Як писало РБК-Україна, сьогодні Кабінет міністрів відкликав проект постанови про призначення віце-прем'єр-міністра з ОПК.