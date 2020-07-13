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Кабмін відкликав постанову про призначення віце-прем'єра з ОПК

Україна, Понеділок 13 липня 2020 13:36
Кабмін відкликав постанову про призначення віце-прем'єра з ОПК
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлия Струк

Про це свідчить інформація на сайті Ради

Кабінет міністрів відкликав проект постанови про призначення віце-прем'єр-міністра з ОПК. Останній етап проходження документа - знятий з розгляду.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Відзначається, що відкликали проект у понеділок, 13 липня.

Раніше заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук назвала його ймовірним претендентом на посаду віце-прем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Анонсувалося, що на цьому тижні буде співбесіда з фракцією для прийняття рішення.

Так, 10 липня на сайті парламенту з'явилася постанова про призначення Уруського віце-прем'єр-міністром з ОПК. Документ направили на розгляд комітету.

Підкреслимо, Олег Уруський обіймає посаду директора інжинірингової компанії "Прогресстех-Україна". До цього він був головою Державного космічного агентства України.

Як писало РБК-Україна, відбір претендентів на цю посаду тривав місяць - про початок повідомили 11 червня 2020 року.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов підкреслював, що новий віце-прем'єр буде відповідати за реформу ОПК, але введення такої посади не означає повернення до радянських принципів управління галуззю.

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