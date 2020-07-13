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Зеленский может принять участие в заседании фракции "Слуга народа"

Киев, Понедельник 13 июля 2020 17:57
Зеленский может принять участие в заседании фракции "Слуга народа"
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Анастасия Светлевская

Заседание фракции запланировано на вечер

Участие в заседании фракции "Слуга народа" возьмет президент Владимир Зеленский. Заседание фракции запланировано на вечер.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Президент может быть. Скорее всего будет", - сказала парламентарий.

Отметим, на заседание фракции "Слуга народа" пригласили премьер-министра Дениса Шмыгаля. По словам Кравчук, его пригласили для презентации кандидатов по кадровым вопросам, которые должна рассмотреть Верховная рада.

Нардеп заявила, что на заседание СН пригласили кандидата на должность вице-премьер-министра по вопросам ОПК Олега Уруского и кандидата на должность главы Антимонопольного комитета Ольгу Песчанскую.

По словам Кравчук, во фракции допускают, что у премьера есть вопросы, которые он бы хотел обсудить с СН.

Во второй части заседания фракции монобольшинство планирует обсудить изменения в избирательный кодекс и вопросы нового районирования.

Напомним, в Раде назвали вероятного претендента на должность вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Как писало РБК-Украина, сегодня Кабинет министров отозвал проект постановления о назначении вице-премьер-министра по ОПК.

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