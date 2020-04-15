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Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів трьох країн

Новини » Політика     15.04.2020 - 21:11
Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів трьох країн
Фото: Володимир Зеленський та Натача Діас Агілера (president.gov.ua)

Президент отримав вірчі грамоти у послів Сербії, Куби та Казахстану

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з послами Сербії, Куби та Казахстану та прийняв у них вірчі грамоти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Так, під час зустрічі з послом Сербії Аци Йовановичем глава держави висловив підтримку суверенітету та територіальної цілісності Сербії та обговорив розвиток двосторонньої торговельно-економічної співпраці сторони. Зокрема, сторони домовилися активізувати переговори щодо укладення угоди про вільну торгівлю та відновлення роботи міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.

На зустрічі з послом Куби пані Натачею Діас Агілерою обговорювалися питання двосторонньої співпраці, відновлення політичного діалогу між країнами та взаємодія в межах міжнародних організацій. Зеленський наголосив на важливості посилення співробітництва в авіаційній, фармакологічній та медичній сферах, а також у сільському господарстві.

Під час зустрічі з послом Казахстану Дарханом Амановичем Калєтаєвим, глава держави привітав його з початком дипломатичної роботи в Україні та наголосив, що пандемія коронавірусу не повинна бути завадою для активізації взаємовигідних відносин між державами. Зеленський заявив, що Казахстан - важливий і перевірений часом партнер України в Центральній Азії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у посла Грецької Республіки Васіліоса Борноваса та посла Канади Лариси Галадзи. Зеленський наголосив на пріоритетному значенні поглиблення партнерства з Канадою.

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