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Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Канади та Греції

Новини » Політика     20.12.2019 - 00:27
Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Канади та Греції
Фото: Зеленський та Галадза (president.gov.ua)

Президент обговорив з послами питання співробітництва

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у посла Грецької Республіки Васіліоса Борноваса та посла Канади Лариси Галадзи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Зазначається, що грецькому послу Зеленський подякував за послідовну підтримку Грецією суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім того, президент підкреслив значний потенціал двостороннього співробітництва у торговельно-економічній сфері. Також було відзначено важливість розвитку співпраці у сфері туризму.

Під час зустрічі з послом Канади Зеленський наголосив, що поглиблення відносин Особливого партнерства з Канадою має пріоритетне значення для України.

Зеленський також відзначив необхідність подальших кроків з метою розвитку двосторонньої торгівлі та інвестиційної співпраці, зокрема розширення дії українсько-канадської Угоди про вільну торгівлю.

Крім того, під час розмови була підкреслена важливість лібералізації режиму поїздок громадян України до Канади та готовність української сторони втілювати необхідні для цього реформи.

Зеленський також підтвердив запрошення прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо відвідати Україну з офіційним візитом.

Нагадаємо, вчора Зеленський підписав укази про призначення послів України в Йорданії, Молдові, Катарі та Китаї.

Крім того, Володимир Єльченко указом від 18 грудня призначений послом України в США, після того як його звільнили з посад постійного представника України в ООН.

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