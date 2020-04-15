Зеленский принял верительные грамоты у послов трех стран

Фото: Владимир Зеленский и Натача Диас Агилера (president.gov.ua)

Президент получил верительные грамоты у послов Сербии, Кубы и Казахстана

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с послами Сербии, Кубы и Казахстана и принял у них верительные грамоты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Так, во время встречи с послом Сербии Аци Йовановичем глава государства выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Сербии и обсудил развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества стороны. В частности, стороны договорились активизировать переговоры по заключению соглашения о свободной торговле и возобновлению работы межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

На встрече с послом Кубы госпожой Натачей Диас Агилерой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, возобновления политического диалога между странами и взаимодействие в рамках международных организаций. Зеленский отметил важность усиления сотрудничества в авиационной, фармакологической и медицинской сферах, а также в сельском хозяйстве.

Во время встречи с послом Казахстана Дарханом Амановичем Калетаевым, глава государства поздравил его с началом дипломатической работы в Украине и подчеркнул, что пандемия коронавируса не должна быть помехой для активизации взаимовыгодных отношений между государствами. Зеленский заявил, что Казахстан - важный и проверенный временем партнер Украины в Центральной Азии.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Греческой Республики Василиоса Борноваса и посла Канады Ларисы Галадзы. Зеленский подчеркнул приоритетное значение углублению партнерства с Канадой.