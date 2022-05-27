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Зеленський прийняв запрошення на саміт G20 і зробив натяк на Путіна

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Київ, П'ятниця 27 травня 2022 15:25
Зеленський прийняв запрошення на саміт G20 і зробив натяк на Путіна Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Україна братиме участь у саміті "Великої двадцятки" в листопаді та сподівається на відсторонення Росії через розв'язування війни і ядерний шантаж світу.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу в аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Офісу глави держави.

Зеленський підтвердив участь у саміті G20 на Балі. Він також подякував індонезійському колезі за запрошення на захід і намітив низку "домашніх завдань" до зустрічі лідерів "Великої двадцятки".

"Ми приймаємо це запрошення і я вірю в те, що до саміту восени світ вирішить усю цю проблематику: ми маємо не допустити масштабнього голоду, зупинити вбивства і репресії, маємо назавжди відучити будь-які держави світу від ядерного шантажу і загравання із загрозою хімічної чи біологічної зброї", – заявив президент.

Глава держави також висловив сподівання, що на саміті будуть "тільки держави-друзі, партнери і не буде жодних окупантів". Раніше Сполучені Штати почали готувати різні варіанти реакції на участь РФ у саміті, зокрема, і бойкот.

Нагадаємо, що президент РФ Путін запланував участь у саміті "Великої двадцятки" восени.

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