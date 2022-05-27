Зеленский принял приглашение на саммит G20 и намекнул на Путина

Украина будет участвовать в саммите "Большой двадцатки" в ноябре и надеется на отстранение России из-за развязывания войны и ядерного шантажа мира.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления в аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia, сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Офиса главы государства.

Зеленский подтвердил участие в саммите G20 на Бали. Он также поблагодарил индонезийского коллегу за приглашение на мероприятие и наметил ряд "домашних задач" до встречи лидеров "Большой двадцатки".

"Мы принимаем это приглашение и я верю в то, что до саммита осенью мир решит всю эту проблематику: мы должны не допустить масштабного голода, остановить убийства и репрессии, должны навсегда отучить любые государства мира от ядерного шантажа и заигрывания с угрозой химического или биологического оружия", – заявил президент.

Глава государства также выразил надежду, что на саммите будут "только государства-друзья, партнеры и не будет никаких оккупантов". Ранее Соединенные Штаты начали готовить разные варианты реакции на участие РФ в саммите, в частности, и бойкот.