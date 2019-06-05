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У КСУ відмовилися коментувати строки розгляду указу Зеленського

Новини » Вибори 2019    05.06.2019 - 12:51
У КСУ відмовилися коментувати строки розгляду указу Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Справу щодо конституційності указу Зеленського розглядатимуть у кілька засідань

Конституційний суд України не зможе розглянути справу щодо відповідності Конституції указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради протягом одного засідання. Про це у коментарі РБК-Україна розповіла речник КСУ Наталія Муха.

Так, 11 червня відбудеться відкрита частина пленарного засідання КСУ у цьому провадженні.

"Наразі відомо, що о 10:00 11 червня запланована відкрита частина пленарного засідання в усному провадженні Великої палати Конституційного суду. На цій частині відбудеться дослідження матеріалів. Далі суд перейде до закритої частини засідання", - розповіла Муха.

Речниця підтвердила, що рішення у справі не слід очікувати після першого засідання 11 червня. Адже суд не встигне ухвалити рішення за один день.

"Те, що справа розглядатиметься не в одне засідання - це точно, але скільки засідань відбудеться, я не можу сказати. Ми не можемо коментувати строки розгляду цієї справи, адже це залежить від суддів", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КСУ розгляне указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту 11 липня 2019 року. Зокрема, Велика палата Конституційного суду України на засіданні прийняла постанову про розгляд указу в формі усного провадження. Крім того, відповідно до статті 75 ЗУ "Про Конституційний суд України" Велика палата КСУ визнала конституційне провадження цієї справи невідкладним.

Як писало РБК-Україна раніше, під час інавгурації Зеленський заявив про розпуск Ради. Своїм указом глава держави також призначив дострокові вибори на 21 липня.

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