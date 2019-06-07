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У Зеленського не виключають, що КСУ може визнати неконституційним розпуск Ради

Новини » Вибори 2019    07.06.2019 - 00:56
У Зеленського не виключають, що КСУ може визнати неконституційним розпуск Ради
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

Команда президента розробляє стратегію представлення його позиції в КСУ

В команді президента Володира Зеленського не виключають, що Конституційний суд може визнати указ про розпуск парламенту неконституційним. Про це в ефірі "Право на владу" на 1+1 заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

З його слів, представник Зеленського намагатиметься довести позицію Адміністрації президента та обґрунтувати конституційність указу.

"Нам видається, судом не може бути визнаним неконституційним указ, який практично є копією указу Петра Порошенка. Але я як юрист, усвідомлюю, що рівень довіри до правосуддя в Україні ще далекий від того, який би хотіли громадяни. Безперечно, може статися все", - заявив Стефанчук. 

Радник президента наголосив, позицію президента у КСУ представить Федір Веніславський

"Ми будемо напрацьовувати і інші варіанти. Вони лягають в тактику та стратегію представлення нашої позиції в КСУ. Я думаю, що призначення Володимиром Зеленським одного з кращих конституціоналістів з Харківської юридичної академії Ярослава Мудрого пана Федора Веніславського його представником в КСУ дасть можливість нам обґрунтувати юридичну чистоту та конституційну правоту даного указу", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Конституційний суд України не зможе розглянути справу щодо відповідності Конституції указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради протягом одного засідання. 11 червня відбудеться відкрита частина пленарного засідання КСУ у цьому провадженні.

РБК-Україна писало, що під час інавгурації Зеленський заявив про розпуск Ради. Своїм указом глава держави також призначив дострокові вибори на 21 липня.

Конституційний суд скасував електронне декларування активістів В НФ просять КСУ визнати указ президента про розпуск Ради неконституційним 
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