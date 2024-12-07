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Зеленский прилетел в Париж

Европа, Суббота 07 декабря 2024 13:42
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Зеленский прилетел в Париж Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж 7 декабря. Там он может встретиться с будущим президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Поводом для визита в столицу Франции стала церемонии открытия собора Парижской Богоматери после пожара. В частности, в мероприятии примут участие главы государств и правительств около 40 стран мира.

Отметим, что в Париж уже прибыл будущий президент США Дональд Трамп. Это его первый заграничный визит после выборов в США.

Поездка Зеленского в Париж

Днем ранее сообщалось, что 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский может посетить церемонию открытия Нотр-Дам-де-Пари во Франции. Там также будет присутствовать Дональд Трамп.

Пожар в соборе Парижской Богоматери

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля 2019 года. Потушить пожар удалось уже утром 16 апреля. Из-за пожара обрушился шпиль, построенный в XIX веке и часть крыши.

Пожарным удалось предотвратить обвал Собора буквально за 15-20 минут до ЧП. Причины пожара изначально были неясны. Прокуратура Парижа сразу исключила версию преднамеренного поджога здания.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о начале национальной кампании по сбору средств для восстановления собора. Первоначально сообщалось, что реконструкция собора может занять 15-20 лет, но Макрон сократил этот срок до 5 лет.

Уже в июне 2019 года прошла первая служба в одной из часовен собора после пожара. Из-за коронавируса пришлось приостановить работы по восстановлению собора.

29 ноября 2024 года собор посетил Эмманюэль Макрон с супругой. Окончание реставрационных работ планируется в 2028 году.

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Владимир Зеленский Франция Париж Дональд Трамп
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