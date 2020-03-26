Шмигаль виступив проти VIP-палат у лікарнях і вимагає звіту з регіонів

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль вважає, що палати з охороною повинні бути тільки в ув'язнених

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив проти обладнання VIP-палат для чиновників через коронавірус в Україні і вимагає звіту від місцевої влади. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, уряд не видавав жодних вказівок про облаштування спеціальних палат для чиновників.

"Враховуючи це, звертаюся до представників місцевої влади, у віданні яких перебувають комунальні медичні установи. Закликаю, щоб всі відповідальні органи на місцях перевірили інформацію про виділення окремих палат і відзвітували", - зазначив Шмигаль.

Він також підкреслив, що виступає проти VIP-палат для чиновників.

"Палати з місцями, обладнаними для охорони, повинні бути тільки для осіб, які прибувають з установ пенітенціарної системи", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info з'ясували, що департамент охорони здоров'я КМДА розіслав лікарнях Києва наказ про особливі умови лікування "особливих пацієнтів".

Сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко заявив, що рішення було розіслано на виконання наказів Державної служби охорони МОЗ та звернення на їх підставі Державного управління справами при президенті.