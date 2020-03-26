ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шмигаль виступив проти VIP-палат у лікарнях і вимагає звіту з регіонів

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 14:16
Шмигаль виступив проти VIP-палат у лікарнях і вимагає звіту з регіонів
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль вважає, що палати з охороною повинні бути тільки в ув'язнених

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив проти обладнання VIP-палат для чиновників через коронавірус в Україні і вимагає звіту від місцевої влади. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, уряд не видавав жодних вказівок про облаштування спеціальних палат для чиновників.

"Враховуючи це, звертаюся до представників місцевої влади, у віданні яких перебувають комунальні медичні установи. Закликаю, щоб всі відповідальні органи на місцях перевірили інформацію про виділення окремих палат і відзвітували", - зазначив Шмигаль.

Він також підкреслив, що виступає проти VIP-палат для чиновників.

"Палати з місцями, обладнаними для охорони, повинні бути тільки для осіб, які прибувають з установ пенітенціарної системи", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info з'ясували, що департамент охорони здоров'я КМДА розіслав лікарнях Києва наказ про особливі умови лікування "особливих пацієнтів".

Сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко заявив, що рішення було розіслано на виконання наказів Державної служби охорони МОЗ та звернення на їх підставі Державного управління справами при президенті.

У Кабміні пояснили, хто не має йти на ізоляцію при в'їзді до України
Новини України больницаДенис ШмигальКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся