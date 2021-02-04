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Низка українських ЗМІ фінансується грошима з "ДНР", - Аваков

Київ, Четвер 04 лютого 2021 22:41
Низка українських ЗМІ фінансується грошима з "ДНР", - Аваков
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що низка українських засобів масової інформації фінансується Росією. Зокрема, використовуються гроші, зароблені на території так званої "ДНР".

Про це йшлося в ефірі ток-шоу "Право на владу".

За словами Авакова, ситуація з російським фінансуванням українських ЗМІ є неприпустимою.

"З допомогою грошей, зароблених, в тому числі на території "ДНР", фінансується низка наших видань. Це неприпустима ситуація. Я попрошу не плутати свободу слова та пропагандистську отруту, яку ми отримуємо коштом фінансування держави-агресора", - наголосив він.

Однак міністр не розповів, про які саме українські видання йде мова.

Нагадаємо, 2 лютого в Україні наклали санкції на три телеканали соратника Віктора Медведчука - Тараса Козака. Санкції наклали на телеканали ZIK, NewsOne та 112.

Джерела РБК-Україна розповіли, що вищевказані телеканали фінансуються коштом бізнесу Козака на окупованій території. Він нібито причетний до компанії "Торговий дім "Донське вугілля", яка займається поставками вугілля.

Водночас секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов назвав припущеннями інформацію про бізнес Козака в ОРДЛО.

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Новини України Політика Російська ФедераціяДНРСМИфінансиАрсен Аваков

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