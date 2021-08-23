Зеленський запросив Росію приєднатись до Кримської платформи: заява
Президент України Володимир Зеленський запросив Росію приєднатись до Кримської платформи. У кримській декларації завжди буде рядок для представника Росії.
Про це український лідер заявив на саміті Кримська платформа, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію заходу.
За його словами, хоч Росія і не брала участі у саміті, але була дуже активною, що склалося враження, наче вона повноцінний участник.
"І якщо цей майданчик так цікавить її, то ми запрошуємо РФ приєднатися до Кримської платформи для виправлення її історичної, трагічної помилки. У декларації завжди буде рядок для представника РФ. Цей підпис буде останнім на останньому саміті в Ялті", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, США зробили заяву на Кримській платформі. Міністр енергетики Дженніфер Гренголм заявила, що Америка хоче поставити Росію на місце.
Тим часом, у Путіна назвали Кримську платформу недружньою щодо Росії.